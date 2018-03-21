Глава МИД Польши выступил за прагматичные отношения с Россией

ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Польша считает необходимым продолжение политического диалога с РФ, но с учетом поведения Москвы в отношении партнеров, заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович, выступая с программной речью в сейме страны.

"В интересе Польши и Европы прагматичные отношения с Россией. Мы считаем необходимым политический диалог с Россией", — сказал министр.

При этом он отметил, что отношения с РФ нужно строить "с учетом поведения Москвы в отношении партнеров". "Свою позицию мы будем вырабатывать вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", — сказал Чапутович.