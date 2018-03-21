Мошенник платно "устраивал" граждан Киргизии на работу в "Газпром"

БИШКЕК, 21 мар – РИА Новости. Ранее судимый мошенник собирал деньги с граждан Киргизии за обещание устроить на работу в российский "Газпром", сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МВД республики.
"С заявлением в УВД Первомайского района Бишкека обратился житель столицы, который просит принять меры в отношении знакомого, обещавшего трудоустроить в компанию "Газпром" и взявшего за это денежные средства в сумме 3,1 тысячи долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", — сообщил собеседник агентства.
По информации пресс-службы, от действий мошенника пострадали еще как минимум 5 граждан, которые также передали ему большие суммы денег, рассчитывая получить высокооплачиваемую стабильную работу.
Сейчас компания ведет активную газификацию жилых массивов в столице Киргизии и Чуйской области республики. За последние два года "Газпром" газифицировал свыше 20 жилых массивов Бишкека, то есть более 20 тысяч абонентов. До 2030 года компания планирует обеспечить газоснабжением более 400 населенных пунктов республики.