Эксперт рассказал, почему Израиль уничтожил реактор в Сирии

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Израиль спокойно заявляет об авиаударе 2007 года, в результате которого был уничтожен сирийский ядерный центр, так как исламский мир сегодня разобщен, а Сирия ослаблена, и Израиль может не бояться ответных мер, заявил РИА Новости бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России (1996-2001), президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее израильские военные заявили, что в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года четыре самолета F-16 разбомбили ядерный реактор в Сирии. Это стало первым официальным подтверждением события. Позднее министр разведки Израиля заявил, что страна не допустит появления ядерного оружия у "своих врагов", включая Иран.

"Сирия сегодня серьезно ослаблена, весь арабский мир не может консолидироваться вокруг этого вопроса, и они посчитали, что сегодня это можно объявить как успех, как удачу. Если бы это было объявлено 10 лет назад, можно было бы ожидать мощного возмущения исламского мира в целом и арабского в частности и, естественно, какие-то меры воздействия, меры поддержки Сирии, включая теракты внутри самого Израиля", — сказал Ивашов.

По его словам, Израиль наносил удары не только по сирийскому центру, работавшему над мирным атомом с привлечением российских специалистов. Также был уничтожен иракский ядерный реактор, а по иранскому нанесен киберудар, была остановлена работа значительного числа центрифуг.

"Израиль пытается всеми силами и способами сохранить монопольное обладание ядерным оружием в регионе", — добавил Ивашов.