В польском МИД рассказали, для чего Варшаве американские войска в Европе

Американские солдаты на военных учениях в Польше. Архивное фото

Американские солдаты на военных учениях в Польше. Архивное фото

ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Присутствие войск США в Европе является фундаментом польской политики безопасности, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая с программной речью в сейме страны.

"Военное присутствие США в Европе имеет фундаментальное значение для обеспечения военной безопасности в Европе и Польше", — сказал Чапутович.

"Неустанное усиление и развитие трансатлантических связей – фундаментальная цель польской политики безопасности", — добавил он.

Министр при этом напомнил, что Польша стала одним из немногих членов НАТО, выполнившим требование по расходам на оборону в объеме 2% ВВП.

Также Чапутович напомнил, что Польша по-прежнему выступает за "политику открытых дверей" в НАТО.