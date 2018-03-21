Посол Британии не приедет в МИД России на встречу по "делу Скрипаля"

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта 2018

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта 2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посол Великобритании Лори Бристоу не примет участие в сегодняшней встрече в российском МИД, сообщили РИА новости в британском посольстве в Москве.

"Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне," — отметил сотрудник диппредставительства, не уточнив деталей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По ее словам, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.