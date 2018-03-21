Израиль признал факт военной агрессии против Сирии, считает эксперт

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Израиль, рассекретив данные об уничтожении сирийского атомного объекта, официально признал факт военной агрессии против Сирии. Такое мнение РИА Новости высказал советник Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Израиль спустя 10,5 лет признал причастность к уничтожению секретного атомного объекта в Сирии и рассекретил многочисленные материалы о подготовке и проведении операции.

"Это фактическое признание того, что… Израиль совершил тогда в отношении Сирии акт военной агрессии", — сказал Сивков.

Эксперт считает, что Израиль следует объявить государством, представляющим угрозу миру, а политическую элиту страны, совершившую подобные действия, необходимо судить Гаагскому трибуналу.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ранее назвал бомбардировку ядерного реактора в Сирии в 2007 году "историческим и отважным" шагом, который доказывает, что решение вопросов национальной безопасности не терпит промедления. В свою очередь министр разведки и транспорта еврейского государства Исраэль Кац назвал уничтожение реактора в Сирии демонстрацией решимости Израиля не допустить появления ядерного оружия у своих врагов, в том числе Ирана.