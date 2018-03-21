Глава МИД Японии подарил Лаврову на день рождения торт в виде мяча

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения праздничным тортом в виде футбольного мяча, сообщает МИД РФ.
"Визит в Токио проходит в день рождения Сергея Лаврова. Японский министр тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча. Лавров в долгу не остался и подарил коллеге официальный мяч (чемпионата мира по футболу в России — ред.)", — говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном в Twitter.
🇷🇺🇯🇵Визит в Токио проходит в День рождения Сергея Лаврова. Японский министр тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча. Лавров в долгу не остался и подарил коллеге официальный мяч @fifaworldcup_ru pic.twitter.com/KnU0jPufzG— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 21 марта 2018 г.