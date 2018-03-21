Глава МИД Японии подарил Лаврову на день рождения торт в виде мяча

Таро Коно поздравил Сергея Лаврова с Днем рождения и подарил торт в виде футбольного мяча

Таро Коно поздравил Сергея Лаврова с Днем рождения и подарил торт в виде футбольного мяча

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения праздничным тортом в виде футбольного мяча, сообщает МИД РФ.

"Визит в Токио проходит в день рождения Сергея Лаврова. Японский министр тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча. Лавров в долгу не остался и подарил коллеге официальный мяч (чемпионата мира по футболу в России — ред.)", — говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном в Twitter.