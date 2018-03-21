Юнкера раскритиковали за "вызывающее отвращение" письмо Путину

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера раскритиковали за поздравление Владимира Путина с победой на выборах.

С точки зрения лидера консерваторов в Европейском парламенте Эшли Фокса, своим "позорным" письмом Юнкер "потворствует" российскому президенту.

"Поздравить Владимира Путина с его победой на выборах, не упомянув очевидные случаи подтасовки голосов, имеющие место, уже достаточно плохо. Но то, что он ничего не сказал про ответственность России за атаку нервно-паралитическим газом на невинных людей, в моем избирательном округе вызывает отвращение", — цитирует его The Telegraph.

Фокс имел в виду отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Британская сторона обвиняет Россию в причастности к делу, Москва это категорически отрицает.

С критикой в адрес Юнкера также выступил бывший премьер-министр Бельгии, глава группы либеральных демократов (ALDE) в Европарламенте Ги Верхофстадт.

"Сейчас не лучшее время для поздравлений. Нам всегда нужен будет диалог с Россией, но более тесные связи должны быть обусловлены уважением международного порядка и фундаментальных ценностей", — написал он в Twitter.

В свою очередь, британский парламентарий Сара Волластон назвала письмо "постыдным".

В своем послании Юнкер написал следующее: "Я хотел бы передать вам мои поздравления с вашим переизбранием. Нашей общей целью должно быть восстановление основанной на сотрудничестве общеевропейской системы безопасности".

Он также пожелал Путину успехов в выполнении его обязанностей.

Глава Еврокомиссии — не единственный, кого раскритиковали за поздравления в адрес Путина. В аналогичной ситуации оказался и президент США. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Дональд Трамп своим поздравлением "оскорбил каждого свободного российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах".

В воскресенье в России прошли президентские выборы. Победу на них одержал Владимир Путин, набрав более 76% голосов при явке около 65%.