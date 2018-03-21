Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сеул выступил с предложением провести 29 марта переговоры на высоком уровне с северокорейской стороной, чтобы обсудить детали предстоящей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в сообщении представителя администрации южнокорейского президента Ким Ый Гёма.

Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына должна состояться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей надвое Корейский полуостров. Вслед за этим планируется организовать встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

"Предлагаем в конце апреля перед межкорейским саммитом провести межкорейские переговоры на высоком уровне. Надеемся, что датой встречи будет 29 марта, а местом — Пханмунчжом", — приводится заявление Ким Ый Гёма на странице администрации в Facebook.

По данным агентства Ренхап, предложение провести переговоры поступило в среду в ходе второго заседания комитета по подготовке встречи двух лидеров, которое проводилось в резиденции президента Южной Кореи.

