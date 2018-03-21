Трамп обеспокоен разработками российского оружия, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия, которое может превзойти американские средства защиты, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.

"Господин Трамп сообщил господину Путину, что он был обеспокоен после недавнего выступления, во время которого господин Путин рассказывал о разработках в России "непобедимой" межконтинентальной крылатой ракеты и торпеды с ядерным зарядом, которые могут переиграть всю американскую оборону", — говорится в материале газеты.

По словам источника, Трамп заявил, что приветствует настрой Москвы на снижение гонки ядерных вооружений между Россией и США. В то же время президент США отметил, что его администрация выделила 700 миллиардов долларов на модернизацию своих войск, пишет издание.

Во вторник Трамп поздравил Путина с победой на прошедших в РФ выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".