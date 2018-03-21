Лавров призвал Британию проявить сдержанность в связи с "делом Скрипаля"

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Всем пошло бы на пользу, если бы Великобритания перестала нервничать и успокоилась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать — а они явно нервничают по поводу этой ситуации — и успокоились", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"То, что мы сейчас наблюдаем — лихорадочные метания по всему миру, уговаривания партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов. Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены вытягивать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать как поддержку позиции Лондона", — добавил министр.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".