Лавров рассказал о вопросах России к Британии по "делу Скрипаля"

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Вопросы, которые возникают у РФ к Британии в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, профессиональны, в них нет лирики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем добиваться ответов на все наши вопросы, эти вопросы самым подробным образом сформулированы, они имеются у руководства ОЗХО", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"Таким образом, вопросы, которые у нас возникают, они абсолютно профессиональны, понятны, предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которая сопровождается позицией британского правительства, настаивающего на том, что есть только два варианта: либо это сделано по приказу российского руководства, либо российское руководство утратило контроль над какими-то химическими веществами. Мы их уничтожили, что верифицировано ОЗХО, осенью прошлого года", — добавил российский министр.