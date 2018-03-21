Лавров рассказал о согласовании заседаний рабочих групп по южным Курилам

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Диалог РФ и Японии по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах развивается конструктивно, сроки нового раунда переговоров определят в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подробно говорили о реализации договоренности президента (РФ Владимира Путина) и премьера (Японии Синдзо Абэ) по вопросу налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Диалог развивается конструктивно в хорошей, позитивной атмосфере, и в ближайшее время мы согласуем сроки проведения заседаний двух рабочих групп ", — заявил он после переговоров с главой МИД Японии Таро Кано.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.