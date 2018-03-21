Лавров рассказал о влиянии американской системы ПРО на безопасность России

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Планы развертывания глобальной ПРО напрямую затрагивают безопасность РФ, Россия и Япония договорились конструктивно вести диалог на эту тему и "внимательно слушать друг друга", заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Токио с его японским коллегой Таро Коно.

"Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны напрямую затрагивают безопасность Российской Федерации. Мы договорились этот диалог продолжать конструктивно и внимательно слушать друг друга", — сказал министр.

По его словам, "при полном уважении права Японии выбирать пути обеспечения защиты своей территории, мы исходим из того, что любые действия любой страны в этой сфере должны опираться на принцип неделимости безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других".