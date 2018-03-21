Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства, говорится в пресс-релизе армии.
"В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону", — отмечают военные.
"Военная разведка сочла, что ядерный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям (со стороны сирийцев — ред.), было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке", — заявили военные.
Сирийские власти в свое время заявляли, что удар пришелся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.
"Спустя всего несколько лет провинция Дейр э-Зор была захвачена ИГ*. Можно только догадываться, какой вред они могли бы нанести, если бы ядерный объект попал в их руки", — подчеркивают израильские военные.
* Запрещенная в России террористическая организация