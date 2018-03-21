МЕХИКО, 21 мар – РИА Новости. Оппозиционная партия "Народная сила" заявила о попытках подкупа депутатов с целью недопущения импичмента президента Перу Педро Кучински в ходе предстоящего голосования в конгрессе.

Конгресс 22 марта рассмотрит вопрос об отстранении от должности главы государства за "моральную недееспособность". Это будет уже вторая попытка лишить его поста. В декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински.

По словам представителя "Народной силы" Даниэля Салаверри, оппозиционные силы возмущены попытками подкупа конгрессменов. "Единственное, что мы испытываем, — это возмущение, мы знали еще с декабря, как они будут действовать, чтобы получить голоса некоторых конгрессменов, мы об этом еще тогда говорили, но нас сильно критиковали, а сегодня у нас есть доказательства", — приводит портал Comercio слова Салаверри.

Оппозиция опубликовала несколько скрытно снятых видео, на которых запечатлены сторонники президента, якобы пытающиеся уговорить конгрессменов голосовать против импичмента в обмен на услуги и привилегии. Также там речь идет и о прямых "откатах", которые обещают депутатам в обмен на голоса в виде части средств, которые будут потрачены на проекты в регионах.

Кучински подозревают в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.