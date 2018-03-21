В Таиланде россиянин впал в кому после заражения лихорадкой Денге

БАРНАУЛ, 21 мар — РИА Новости. Житель Барнаула Герасим Григорьев, находящийся в Таиланде, заразился лихорадкой Денге и впал в кому, рассказала РИА Новости сестра пострадавшего.
Неравнодушные жители Барнаула, а также знакомые Герасима начали сбор денег для него.
Ранее Роспотребнадзор Алтайского края сообщал, что в регионе в январе было зарегистрировано два случая заболевания лихорадкой Денге. Оба зараженных – жители региона, которые недавно вернулись с отдыха в Таиланде. Основными переносчиками заболевания являются насекомые — комары Aedes aegypti. Симптомы лихорадки Денге обычно проявляются через 3-14 дней после укуса инфицируемым насекомым. Симптомы – лихорадка, очень высокая температура, сильная головная боль, мышечная и суставная боль, а также сыпь.