В Остине в результате очередного взрыва пострадал один человек

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. В результате очередного взрыва в американском Остине в штате Техас пострадал один человек, сообщает местная чрезвычайная служба.

Ранее управление городской полиции сообщило, что правоохранители принимает меры в связи с сообщениями о взрыве в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге Остина.

"Медики доставили в больницу Святого Дэвида мужчину в возрасте около 30 лет с предположительно серьезными, но не угрожающими жизни ранениями", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестных, подкинувших 2 и 12 марта взрывчатку в частные дома в Остине, в результате взрывов погибли два человека. В понедельник, 12 марта, в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. В воскресенье в Остине произошел еще один взрыв, в результате которого пострадали два человека. Городские власти считают, что последний инцидент, по предварительным данным, связан с тремя предыдущими взрывами в городе.

Кроме того, во вторник на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио (примерно 120 километров от Остина) взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.