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Захарова объяснила позицию Британии по "делу Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (498)
03:0321.03.2018
(обновлено: 03:18 21.03.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фотоОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона, в которой он связал президентские выборы в России и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МИД России пригласил всех иностранных послов обсудить "дело Скрипаля"
"Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь (премьера Британии — ред.) Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф "секретно", — написала представитель МИД в Facebook.

Она также предположила, что таким образом Джонсон придумал "мотив" России. "Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было — значит, надо выдумать", — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также отметила, что своей публикацией Джонсон пытается "заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия". Она напомнила, что данных на момент 20 марта предоставлено "ровно ноль — без палочек и запятых".

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэй будет извиняться перед Россией, заявил Толстой
"Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите, ведь только что Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Много месяцев — именно так, дословно. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться месяцы? А вот и мнение Организации по запрещению химического оружия сегодня обнародовано: на анализ вещества (только на анализ) уйдет не менее трех недель. Странно, у британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов", — отметила представитель МИД.

Она добавила, что эти информационные атаки официального Лондона объяснимы — "заигрались, заврались и влипли".

Заключенный в колонии. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бывший сокамерник Скрипаля рассказал о его жизни в колонии
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall
Британский эксперт рассказал о давлении на ученых в деле Скрипаля
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".
Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

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