Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на минувших выборах.

"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора.

По словам Маккейна, поздравив Владимира Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

На прошедших в воскресенье выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.

Наблюдатели от ШОС признали, что выборы были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.