В США сенат не стал ограничивать президента в военных операциях в Йемене

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Сенат США во вторник отказался ограничивать президента страны в проведении военных операций в Йемене, где продолжается гражданская война.

Соответствующее предложение в прошлом месяце внесли сенаторы Берни Сандерс, Крис Мерфи и Майк Ли. Смысл этой инициативы сводился к тому, чтобы дать возможность президенту США посылать военных в Йемен только с разрешения конгресса. Свое предложение законодатели объясняли тем, что в этой арабской стране продолжается гражданская война, в которую опосредованно могут быть втянуты американские военные.

В Пентагоне в свою очередь указывали, что принятие таких ограничений подорвет возможности США оказывать помощь своим союзникам в регионе, а масштаб военного присутствия американских войск настолько незначительный, что одобрения конгресса на это не требуется.

По итогам голосования во вторник сенат отклонил данное предложение, которое набрало лишь 44 голоса из 100.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.

США оказывают помощь Саудовской Аравии в области военной разведки и дозаправки самолетов и рассматривают данный конфликт как попытку Ирана через хуситов оказывать "пагубное влияние" на весь регион.

Кроме того, американские военные периодически наносят удары в Йемене по боевикам группировок "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.

* Запрещенные в России террористические организации