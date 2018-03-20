Посольство возмутилось обвинениями главы МИД Канады по "делу Скрипаля"

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Посольство России в Канаде возмущено обвинениями главы МИД Канады Христи Фриланд в адрес Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.

Ранее Фриланд осудила предполагаемое использование нервно-паралитического газа при покушении на Скрипаля и заявила, что "возможное участие России является серьезным нарушением международных норм".

"Недавние высказывания министра иностранных дел Христи Фриланд с лживыми обвинениями в адрес России неприемлемы и заслуживают осуждения. Подобные заявления, однозначно возлагающие на Россию вину за покушение на отца и дочь Скрипалей, нарушают общепринятые правовые процедуры, учитывая, что расследование не завершено и до сих пор не представлены какие-либо доказательства", — заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.