Россия решила стать "стратегическим противником" США, заявил Мэттис

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия решила стать "стратегическим противником" США.

"Мы всегда хотели сотрудничать с РФ там, где это возможно. К сожалению, они решили стать стратегическим соперником. То, что случилось в Великобритании, на Украине в Крыму и список продолжается", — сказал он журналистам.

По словам Мэттиса, США по-прежнему "остаются открытыми" к диалогу с Россией. "Мы хотим стабильности и мира. В это же время мы будем защищать наши демократические институты", — подчеркнул шеф Пентагона.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.