США не планируют санкций против лидера Палестины за оскорбление их посла

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США не планируют санкций против лидера Палестины Махмуда Аббаса, который оскорбил американского посла, заявила представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Ранее Аббас в публичном выступлении назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки", обвинив его в поддержке еврейских поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

Отвечая на вопрос журналистов, планируют ли США как-то "наказывать" Аббаса за такие комментарии, Науэрт сказала: "Мне об этом неизвестно". Она отметила, что ей не нравятся такие высказывания о после США, но подчеркнула, что свобода слова распространяется и на Аббаса.

"Это ужасная вещь — говорить так о ком бы то ни было, это ужасная вещь — говорить так про американского чиновника. Комментарии, подобные этому, не только грубые, но они и не помогают, поскольку эта администрация хочет увидеть (начало мирного) палестино-израильского процесса. То, что он сказал, препятствует этой возможности", — сказала Науэрт.

Палестинцы рассорились с американской администрацией после того, как в декабре прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть города.

Фридман, верующий иудей, юрист без опыта дипломатической работы, деловой партнер и личный друг Трампа, известен идеологической близостью к правящему в Израиле правому лагерю. Он имеет репутацию защитника и даже спонсора еврейских поселений на оккупированных территориях, который не считает их развитие препятствием, а создание палестинского государства необходимым условием регионального урегулирования.