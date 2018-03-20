Госдеп: США и Россия как две ядерные супердержавы должны быть на связи

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США и Россия как две ядерные супердержавы должны быть на связи друг с другом, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя разговор американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

"Реальность в том, что мы две ядерные державы, две супердержавы в этом мире, и мы должны быть в состоянии снять (телефонную) трубку и вести диалог друг с другом", — заявила Науэрт на брифинге.

При этом она отметила, что США продолжат критиковать Россию за ее действия, в частности в Сирии.