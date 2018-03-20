В ДНР сообщили об обстреле силовиками района города Ясиноватая

ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район города Ясиноватая, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 20.45 ВСУ (вооруженные силы Украины – ред.) открыли огонь по направлению Авдеевка — Ясиноватая с применением следующего вооружения: СПГ – одна граната, РПГ – три гранаты, АГС – 29 гранат, стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие", — заявил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.