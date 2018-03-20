В Уэльсе разбился самолет британских ВВС

ЛОНДОН, 20 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. В результате крушения военного самолета на базе британских ВВС Valley в Уэльсе погиб один человек, сообщило командование части.

Разбившийся самолет Hawk принадлежал пилотажной группе Red Arrows.

"ВВС могут подтвердить, что при инциденте погиб инженер… Семья погибшего проинформирована о случившемся", — говорится в заявлении командира авиабазы Ника Такера-Лоу.

Пилот получил незначительные травмы, ему оказали медицинскую помощь.

О причинах произошедшего не сообщается.