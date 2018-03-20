Посольство РФ в Афинах запросило информацию о задержании россиянки Ефимовой

АФИНЫ, 20 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Посольство России в Афинах проверяет информацию о задержании в Греции гражданки РФ Марии Ефимовой, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

"Мы о задержании Ефимовой узнали от ее отца. От греческих властей никакой информации пока не было", — сказал представитель посольства.

По его словам, посольство России направило запрос властям Греции и выясняет подробности дела.

В соответствии с установленными процедурами будут приняты все необходимые консульские действия для защиты интересов гражданки России, сказал представитель посольства.

ДЕЛО

Ефимова арестована в Греции на основании двух европейских ордеров, выданных властями Мальты. Как сообщила РИА Новости официальный представитель полиции Греции, Ефимова, 1982 года рождения, в понедельник вечером сама пришла в отделение полиции на площади Синтагма и была арестована.

Ефимова три месяца работала в банке Pilatus Bank, зарегистрированном на Мальте, и могла стать источником информации для расследования, которое проводила журналистка Дафни Каруана Гализия, убитая в октябре 2017 года. Ее машина была взорвана в мальтийском селении Бидниджа. Гализия заявляла о связи премьера Мальты Муската и его жены с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Банк обвинил Ефимову в растрате, но сама она отвергала все обвинения.

Евродепутат от Греции Стелиос Кулоглу призвал греческие власти не экстрадировать на Мальту россиянку Ефимову, поскольку это угрожает ее жизни. В заявлении, поступившем в РИА Новости, обвинения мальтийских властей названы смешными.

"Ордер на арест Марии Ефимовой основан на двух смешных обвинениях мальтийских властей. То, что она использовала незаконно какие-то билеты для своей семьи, а также что они опорочила мальтийского полицейского", — говорится в заявлении Кулоглу.

"Возможная выдача на Мальту поставит под серьезную угрозу ее жизнь. Греческая юстиция, которая рассматривает дело после ее сдачи полиции, должна серьезное принимать во внимание убийство журналистки Дафни Каруано Гализии, которой свидетель в общественных интересах Мария Ефимова дала разоблачающую информацию о финансовых скандалах", — заявил Кулоглу.