В Белом доме заявили о невмешательстве в выборы в других странах

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов заявила, что США не намерены диктовать другим странам, включая Россию, как им проводить выборы.

"Мы не намерены диктовать другим странам, как им проводить выборы, мы хотим сконцентрироваться на своих собственных", — ответила Сандерс на вопрос журналистов, считают ли в Белом доме, что выборы в РФ были честными и прозрачными.

По ее словам, в Белом доме следят за ситуацией с выборами в США и не допустят вмешательства в них.

Сандерс также прокомментировала слова сенатора Джона Маккейна, который призвал прекратить общаться с российским правительством.

"Мы должны продолжать контактировать с Россией в тех вопросах, в которых необходимо, но и параллельно быть жесткими по ряду вопросов", — отметила пресс-секретарь Белого дома.