Россия будет приветствовать шаги США к диалогу, заявили в Совфеде

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия будет приветствовать любые шаги США по пути возобновления двустороннего диалога, без совместной работы лидеров двух стран трудно достичь успехов по всем ключевым вопросам международной повестки и в сфере безопасности, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Он выразил надежду в связи с тем, что в ближайшее время настанет момент, когда лидеры РФ и США встретятся. "Как я понимаю, этот вопрос сейчас обсуждается", — добавил он.
Сенатор подчеркнул, что без совместной работы президентов РФ и США реально никаких успехов в борьбе с терроризмом, в той же разрядке международной напряженности, которая в последние годы все усиливалась, без этого не произойдет.
"Поэтому будем приветствовать любые шаги со стороны США навстречу, Россия готова к диалогу", — подчеркнул он.
Джабаров отметил, что несмотря на сложные моменты в двусторонних отношениях, наш президент всегда проявлял спокойствие и выдержку, "и Трамп это ценит и понимает, это дорогого стоит".
"Надеюсь, у Майка Помпео получится более продуктивно развивать американскую политику на российском направлении", — сказал законодатель.
Он также подчеркнул, что Трамп значительно усилил свои позиции, это видно и во внутренней политике, в экономике. Кроме того, рассыпался в прах доклад о якобы российском вмешательстве в американские выборы. "Я думаю, теперь Трампу будет гораздо легче ответить на протянутую нашим президентом руку для дальнейшего сотрудничества", — полагает сенатор.
Кроме того, вскрылась неблаговидная роль демократической партии США, которая шельмовала во время президентских выборов, сказал политик. Он полагает, что на общую ситуацию оказало влияние и послание президента.