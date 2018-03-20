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Россия будет приветствовать шаги США к диалогу, заявили в Совфеде

20:5620.03.2018
(обновлено: 21:14 20.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия будет приветствовать любые шаги США по пути возобновления двустороннего диалога, без совместной работы лидеров двух стран трудно достичь успехов по всем ключевым вопросам международной повестки и в сфере безопасности, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ранее президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на прошедших в РФ выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Очень приятно, что Трамп поздравил нашего президента. Я думаю, что некоторые наши недоброжелатели, особенно на Украине, расстроились, которые уже признали наши выборы незаконными", — сказал Джабаров.

Он выразил надежду в связи с тем, что в ближайшее время настанет момент, когда лидеры РФ и США встретятся. "Как я понимаю, этот вопрос сейчас обсуждается", — добавил он.

Сенатор подчеркнул, что без совместной работы президентов РФ и США реально никаких успехов в борьбе с терроризмом, в той же разрядке международной напряженности, которая в последние годы все усиливалась, без этого не произойдет.

"Поэтому будем приветствовать любые шаги со стороны США навстречу, Россия готова к диалогу", — подчеркнул он.

Джабаров отметил, что несмотря на сложные моменты в двусторонних отношениях, наш президент всегда проявлял спокойствие и выдержку, "и Трамп это ценит и понимает, это дорогого стоит".

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парламентарий напомнил, что в США произошла смена госсекретаря. У Рекса Тиллерсона не получилось достичь значительных успехов в двусторонних отношениях с Россией, видимо, он стал заложником ситуации, которая возникла в конгрессе.

"Надеюсь, у Майка Помпео получится более продуктивно развивать американскую политику на российском направлении", — сказал законодатель.

Он также подчеркнул, что Трамп значительно усилил свои позиции, это видно и во внутренней политике, в экономике. Кроме того, рассыпался в прах доклад о якобы российском вмешательстве в американские выборы. "Я думаю, теперь Трампу будет гораздо легче ответить на протянутую нашим президентом руку для дальнейшего сотрудничества", — полагает сенатор.

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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivai
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По его мнению, демократы вряд ли смогут помешать этой встрече, прошло то время, когда Трамп "подвисал", и даже обсуждался вопрос об импичменте. По сравнению с прошлым годом Трамп значительно укрепил свои позиции.

Кроме того, вскрылась неблаговидная роль демократической партии США, которая шельмовала во время президентских выборов, сказал политик. Он полагает, что на общую ситуацию оказало влияние и послание президента.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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saidhjlas
Вот за что вы голосовали, 76,69%
21:02
20.03.2018
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Asti4
saidhjlas, вы тоже расстроились в связи с поздравлением Трампа?
Так надеялись, что не поздравит... Ну, ничего, ничего.
21:16
20.03.2018
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