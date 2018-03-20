Отец Литвиненко рассказал, кто убил его сына

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Вальтер Литвиненко, отец Александра Литвиненко, рассказал в передаче Первого канала "Пусть говорят", кто убил его сына.

Появившись в студии, Вальтер поприветствовал и обнял Андрея Лугового, которого Великобритания подозревает в убийстве Литвиненко.

По словам мужчины, Александр Литвиненко был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из "близкого круга" Бориса Березовского. В 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко переправиться из Турции в Великобританию. Об этом, по его словам, ему сообщила жена Гольдфарба. Также он отметил, что Ахмед Закаев, который тогда тоже находился в Лондоне, назвал Гольдфарба агентом ЦРУ.

"Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили", — заявил Вальтер Литвиненко. Он добавил, что в больницу мог попасть кто угодно. Также он отметил, что изначально его сыну ставили диагноз "пищевое отравление", который затем сменили на отравление таллием, и только потом была озвучена версия о применении полония-210.

Приглашенные эксперты программы обратили внимание на то, что дело Литвиненко было засекречено по указанию Терезы Мэй, которая на тот момент была министром внутренних дел Великобритании, а ныне занимает пост премьер-министра.

Экс-сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году. Самочувствие Литвиненко стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Луговой отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

Александр Гольдфарб неоднократно упоминался в СМИ как близкий друг Александра Литвиненко. По словам адвоката бывшего сотрудника российских спецслужб, именно он, наряду с Борисом Березовским и Бадри Патаркацишвили, был одним из организаторов бегства Литвиненко в Великобританию. Юрист, которая составляла его предсмертное заявление, уточнила, что именно Гольдфарб переводил его на русский для Литвиненко, который плохо понимал английский.

