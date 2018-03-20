Как Лондон и Вашингтон поссорились с Москвой на Конференции по разоружению

ЖЕНЕВА, 20 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Великобритания, США и Россия обменялись жесткими репликами по инциденту в Солсбери в ходе очередного заседания Конференции по разоружению в Женеве.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Лондон не обязан делиться"



В ходе заседания постоянный представитель Великобритании на Конференции по разоружению Мэттью Роуланд сообщил о развитии следствия по делу о вероятном отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По его словам, эксперты технического секретариата ОЗХО уже прибыли в Англию, а менее чем через две недели станут известны результаты тестов собранных образцов. Дипломат отметил, что Лондон еще 8 марта формально поставил в известность технический секретариат ОЗХО об использовании химического оружия на своей территории. Также он подчеркнул, что "в Конвенции о запрещении химического оружия нет пунктов, по которым Великобритания обязана делиться образцами (химического агента — ред.) с Россией в этом варианте сценария".

Со своей стороны, представитель делегации РФ Денис Давыдов назвал заявления британского постпреда "безответственными претензиями". Он напомнил, что Россия уничтожила химическое оружие на своей территории, что было зафиксировано экспертами ОЗХО в 2017 году. Тогда как ряд других стран и Великобритания продолжают подобные исследования, в том числе в правительственной лаборатории оружия массового поражения в Портон Даун, которая расположена рядом с местом трагедии и где могут быть образцы вещества и "не исключено, что и потенциал для производства".

"Мы обратили внимание на заявление британской стороны, что идентификация химиката, якобы примененного в ходе инцидента в Солсбери, производилась в научном центре в Портон Дауне, на базе которого в свое время велась разработка химического оружия", — отметил Давыдов.

По его словам, голословно обвиняя Россию и требуя подтвердить свою причастность к инциденту, Лондон также забыл про презумпцию невиновности.

"Мы никому ничего не должны. Речь может идти лишь о полностью открытом и конструктивном диалоге на основе первоисточников, сертифицированных проб, показаний потерпевших и свидетелей, других материалов следствия. Мы, безусловно, к такому диалогу готовы", — подчеркнул российский дипломат.

"Типичная российская пропаганда"



Комментируя высказывание российской стороны, постпред США на Конференции по разоружению Роберт Вуд назвал его "типичной российской пропагандой", при которой другие государства обвиняются в том, что совершила Москва. Он призвал РФ сотрудничать с ОЗХО и Лондоном, а также честно предоставить всю имеющуюся информацию. Вуд подчеркнул, что поведение РФ "подрывает то немногое доверие, которое еще у нее осталось".

Его поддержал Роуланд, отметив, что выступление российской делегации было "типичной" попыткой Москвы внедрить полуправду, чтобы отвлечь внимание от "действительно важных вещей".

"Россия не в состоянии понять западные демократии"



Российская сторона не оставила без внимания данные высказывания, назвав "бессмысленной" дискуссию по делу в Солсбери на Конференции по разоружению, которая не в состоянии решить эту проблему. Представитель РФ вновь напомнил Великобритании о необходимости представить доказательства российской вины в случившемся и подчеркнул, что Москва заинтересована в расследовании дела, так как пострадала гражданка РФ.

"Вообще, насколько я знаю, ни в одном западном суде, ни один обвинительный акт не будет принят к рассмотрению без достаточной доказательной базы. Как же тогда можно обвинять государство, не предоставляя ничего? Просто предлагая нам поверить, что мы, мол, знаем, что это вы, а вы должны только сознаться? Нам не в чем сознаваться, и мы не будем этого делать. Более того, мы не будем разговаривать языком ультиматумов. Мы хотели бы, чтобы профессиональный разговор выстраивался между экспертами ОЗХО и, естественно, с активным участием российской стороны", — отметил представитель российской делегации.

Он подчеркнул, что запрос о предоставлении доказательств — это нормальная международная практика.

"Если вы чувствуете правоту, то почему вы упорно отказываетесь сделать это? Мы никого ни в чем не обвиняем. Обвиняют нас. Но, если обвиняете — докажите!" — указал он.

Ответ британского представителя не заставил себя ждать.

"Учитывая заключение ОБСЕ по недавним выборам в России, я бы не ожидал от российских коллег большого понимания западных демократий", — сказал Роуланд.

Он подчеркнул, что Конференция по разоружению является правильным местом для обсуждения подобных вопросов, тогда как действия РФ доказывают, что Москва стремительно теряет доверие как партнер по переговорам о новом договоре по запрету химического оружия.