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Как Лондон и Вашингтон поссорились с Москвой на Конференции по разоружению

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Главное за 20 марта 2018 года (9)
20:4320.03.2018
(обновлено: 20:45 20.03.2018)
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© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasБританские полицейские дежурят возле дома в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 10 марта 2018Британские полицейские дежурят возле дома в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 10 марта 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

ЖЕНЕВА, 20 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Великобритания, США и Россия обменялись жесткими репликами по инциденту в Солсбери в ходе очередного заседания Конференции по разоружению в Женеве.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Лондон не обязан делиться"

В ходе заседания постоянный представитель Великобритании на Конференции по разоружению Мэттью Роуланд сообщил о развитии следствия по делу о вероятном отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По его словам, эксперты технического секретариата ОЗХО уже прибыли в Англию, а менее чем через две недели станут известны результаты тестов собранных образцов. Дипломат отметил, что Лондон еще 8 марта формально поставил в известность технический секретариат ОЗХО об использовании химического оружия на своей территории. Также он подчеркнул, что "в Конвенции о запрещении химического оружия нет пунктов, по которым Великобритания обязана делиться образцами (химического агента — ред.) с Россией в этом варианте сценария".

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Со своей стороны, представитель делегации РФ Денис Давыдов назвал заявления британского постпреда "безответственными претензиями". Он напомнил, что Россия уничтожила химическое оружие на своей территории, что было зафиксировано экспертами ОЗХО в 2017 году. Тогда как ряд других стран и Великобритания продолжают подобные исследования, в том числе в правительственной лаборатории оружия массового поражения в Портон Даун, которая расположена рядом с местом трагедии и где могут быть образцы вещества и "не исключено, что и потенциал для производства".

"Мы обратили внимание на заявление британской стороны, что идентификация химиката, якобы примененного в ходе инцидента в Солсбери, производилась в научном центре в Портон Дауне, на базе которого в свое время велась разработка химического оружия", — отметил Давыдов.

По его словам, голословно обвиняя Россию и требуя подтвердить свою причастность к инциденту, Лондон также забыл про презумпцию невиновности.

"Мы никому ничего не должны. Речь может идти лишь о полностью открытом и конструктивном диалоге на основе первоисточников, сертифицированных проб, показаний потерпевших и свидетелей, других материалов следствия. Мы, безусловно, к такому диалогу готовы", — подчеркнул российский дипломат.

"Типичная российская пропаганда"

Комментируя высказывание российской стороны, постпред США на Конференции по разоружению Роберт Вуд назвал его "типичной российской пропагандой", при которой другие государства обвиняются в том, что совершила Москва. Он призвал РФ сотрудничать с ОЗХО и Лондоном, а также честно предоставить всю имеющуюся информацию. Вуд подчеркнул, что поведение РФ "подрывает то немногое доверие, которое еще у нее осталось".

В аэропорту Heathrow в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Его поддержал Роуланд, отметив, что выступление российской делегации было "типичной" попыткой Москвы внедрить полуправду, чтобы отвлечь внимание от "действительно важных вещей".

"Россия не в состоянии понять западные демократии"

Российская сторона не оставила без внимания данные высказывания, назвав "бессмысленной" дискуссию по делу в Солсбери на Конференции по разоружению, которая не в состоянии решить эту проблему. Представитель РФ вновь напомнил Великобритании о необходимости представить доказательства российской вины в случившемся и подчеркнул, что Москва заинтересована в расследовании дела, так как пострадала гражданка РФ.

"Вообще, насколько я знаю, ни в одном западном суде, ни один обвинительный акт не будет принят к рассмотрению без достаточной доказательной базы. Как же тогда можно обвинять государство, не предоставляя ничего? Просто предлагая нам поверить, что мы, мол, знаем, что это вы, а вы должны только сознаться? Нам не в чем сознаваться, и мы не будем этого делать. Более того, мы не будем разговаривать языком ультиматумов. Мы хотели бы, чтобы профессиональный разговор выстраивался между экспертами ОЗХО и, естественно, с активным участием российской стороны", — отметил представитель российской делегации.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Он подчеркнул, что запрос о предоставлении доказательств — это нормальная международная практика.

"Если вы чувствуете правоту, то почему вы упорно отказываетесь сделать это? Мы никого ни в чем не обвиняем. Обвиняют нас. Но, если обвиняете — докажите!" — указал он.

Ответ британского представителя не заставил себя ждать.

"Учитывая заключение ОБСЕ по недавним выборам в России, я бы не ожидал от российских коллег большого понимания западных демократий", — сказал Роуланд.

Он подчеркнул, что Конференция по разоружению является правильным местом для обсуждения подобных вопросов, тогда как действия РФ доказывают, что Москва стремительно теряет доверие как партнер по переговорам о новом договоре по запрету химического оружия.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
asket 123
Да они химоружие применяют для проведения провокаций ВНутри страны!! И какой? Европейской! На месте британцев очень страшно жить когда правительство готово пойти на такие шаги!
20:58
20.03.2018
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sqobqa
Я не думаю, что представители США и Англии отмроженные идиоты, хотя их высказывания можно было бы этим оправдать.
Нет, эти люди просто профессиональные лжецы, но крайне невысокого качества.
21:01
20.03.2018
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