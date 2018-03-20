ООН, 20 мар — РИА Новости. Экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) понадобится как минимум три недели, чтобы проанализировать состав вещества, которым в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сообщил во вторник журналистам генеральный директор организации Ахмед Узюмджу.

"Это техническая работа, которая будет выполнена, как только образцы будут доставлены в Нидерланды. Они будут направлены в лаборатории в Гааге и определенные лаборатории. Это займет какое-то время. Этим лабораториям понадобится две-три недели, чтобы завершить анализ. Так что вам следует ориентироваться на три недели. Как минимум", — сказал он.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.