Коварные планы: Савченко рассказала, как "планировала взорвать Раду"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Скандально известный депутат украинского парламента Надежда Савченко, которую Верховная рада уже на этой неделе может лишить неприкосновенности и позволить арестовать по подозрению в подготовке теракта, во вторник провела брифинг и рассказала "всю правду" о заговоре, в котором ее обвиняют.
Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".
Коварные планы героя Украины
Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. В СМИ тут же появились сообщения, что основным фигурантом дела станет Герой Украины Савченко.
На брифинге во вторник Савченко рассказала, что все фактически так и было, с той разницей, что осуществлять свои планы она не собиралась.
"Если бы я что-то планировала, я бы это сделала. Я планировала показать власти то, что может быть, при этом таким, каким оно быть просто не может даже с точки зрения военной операции. Мне очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили, чтобы власть поняла, что она тоже смертна", — сказала Савченко.
"Объект А"
Людей, которые якобы получили приказ о ликвидации Савченко, но предупредили ее об этом, депутат называет в своем рассказе "объект А". Этот "объект", по данным Надежды Викторовны, "фиксировал все, что она делала". Одновременно с этими людьми на Савченко, по ее словам, "вышли" люди с неподконтрольных Киеву территорий с желанием помочь провести восстание в Донбассе.
"Когда я поняла, что "объект А" вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было в будущем создать политическую провокацию", — сказала Савченко.
"Я начала создавать сюрреализм… Не только, как рассказывал Луценко, "гранатами в разные стороны", "минометом по куполу" — я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения ", — сказала депутат.
В частности, по ее словам, ей предлагали посетить день рождения секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова в конце марта, на котором должно было присутствовать руководство страны.
По ее словам, это были далеко не единственные планы убийства верхушки украинской власти. "Я даже узнала другие идеи — в парламенте от коллег, когда я шутила на эту тему: "А не двинуть бы сюда гранатой?" Коллеги посоветовали лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать "газовую камеру". И такие моменты тоже разрабатывались", — заявила Савченко.
Все это, по ее словам, фиксировалось и передавалось "объектом А".
"Объект Б"
"Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические, а заносилась туда взрывчатка и взрывались склады, потому что истекал срок отчета о недостачах на складах, на артскладах. Мне стала интересна следующая операция — сколько оружия на той территории, которая никогда не заканчивается, и откуда оно берется", — сказала Савченко.
"Каждая вывезенная единица оружия, каждый вывезенный миномет, мина, патрон, — все, что вывезено, не прилетит и не разорвется по нашим солдатам", — сказала Савченко.
Депутат уточнила, что не вникала в подробности операции, а только "давала доступ одних людей к другим". При этом, по ее словам, она принимала участие в тестировании этого оружия под легендой о якобы его использовании. Именно съемки этих испытаний, сделанные на подконтрольной Киеву территории Донбасса, Луценко и покажет парламенту, утверждает депутат.
Военный переворот
В перерывах между "созданием сюрреализма" Савченко, по ее словам, общалась с простыми солдатами.
"Я пообщалась с очень многими военнослужащими рядового, сержантского, офицерского составов, я слышала их настроения. Мне не нужно было рассказывать или поощрять их разворачивать танки и идти на Киев, нет. Они мне рассказывали то, о чем их семьи, в принципе, разговаривают каждый вечер на кухне: что эта власть достала, что Майдан недоработал и что, когда закончится война, надо идти и заканчивать работу", — сказала Савченко.
Депутат между тем лавировала между "объектами". "Я знала о каждом шаге тех, кто следит за мной. Так же я знала, что объект А "писал" меня и объект Б, а объект Б "писал" меня и объект "А", — подчеркнула Савченко.
"Да, я действительно рисовала карты (по уничтожению правительственного квартала в Киеве – ред.)", — отметила депутат, добавив, что любая экспертиза разобьет ее "теоретические военные фантазии в пух и прах".
При этом Герой Украины подчеркнула, что на самом деле не пошла бы на то, что ей инкриминируют.
"Никогда бы в жизни в Верховной раде не взорвалась бы ни одна граната, если бы там была бы хотя бы одна невинная душа", — отметила она.