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В мире

Коварные планы: Савченко рассказала, как "планировала взорвать Раду"

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20:2720.03.2018
(обновлено: 20:44 20.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко у входа в здание СБУ в Киеве. 15 марта 2018Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко у входа в здание СБУ в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Скандально известный депутат украинского парламента Надежда Савченко, которую Верховная рада уже на этой неделе может лишить неприкосновенности и позволить арестовать по подозрению в подготовке теракта, во вторник провела брифинг и рассказала "всю правду" о заговоре, в котором ее обвиняют.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Савченко рассказала, как СБУ наживается на войне в Донбассе
Рассказ депутата напоминает фильм о шпионах, в котором фигурируют спецслужбы, военные, взорванные склады с боеприпасами и президент Украины в качестве главного злодея.

Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Коварные планы героя Украины

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. В СМИ тут же появились сообщения, что основным фигурантом дела станет Герой Украины Савченко.

Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Вскоре Генпрокурор Юрий Луценко действительно заявил, что Савченко подозревают в подготовке преступления, причем не какого-нибудь, а полноценного теракта в зале парламента, который депутат, по мнению следствия, планировала взорвать боевыми гранатами, при этом "минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

На брифинге во вторник Савченко рассказала, что все фактически так и было, с той разницей, что осуществлять свои планы она не собиралась.

"Если бы я что-то планировала, я бы это сделала. Я планировала показать власти то, что может быть, при этом таким, каким оно быть просто не может даже с точки зрения военной операции. Мне очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили, чтобы власть поняла, что она тоже смертна", — сказала Савченко.

"Объект А"

Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
© AFP 2018 / Genya Savilov
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По словам Савченко, некоторое время назад с подачи администрации президента Украины Петра Порошенко на нее открыли настоящую охоту — депутату якобы трижды сообщали о "приказе о ее физической ликвидации". В итоге она поняла, что "в четвертый раз ее могут не предупредить" и решила действовать.

Людей, которые якобы получили приказ о ликвидации Савченко, но предупредили ее об этом, депутат называет в своем рассказе "объект А". Этот "объект", по данным Надежды Викторовны, "фиксировал все, что она делала". Одновременно с этими людьми на Савченко, по ее словам, "вышли" люди с неподконтрольных Киеву территорий с желанием помочь провести восстание в Донбассе.

"Когда я поняла, что "объект А" вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было в будущем создать политическую провокацию", — сказала Савченко.

Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Олейник: "шокирующее" видео с Савченко – это шоу, а не доказательство
По ее словам, видеозаписи, которые Луценко намерен в ближайшее время продемонстрировать парламенту в качестве доказательств вины депутата, сделаны как раз в ходе ее встреч с "объектом А", в том числе в конспиративной гостинице, а также в воинских частях, на полигонах и в "серой зоне" Донбасса. Савченко отметила, что использовала "объект А" для упрощения перехода через линию разграничения во время обменов пленными.

"Я начала создавать сюрреализм… Не только, как рассказывал Луценко, "гранатами в разные стороны", "минометом по куполу" — я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения ", — сказала депутат.

В частности, по ее словам, ей предлагали посетить день рождения секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова в конце марта, на котором должно было присутствовать руководство страны.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко перед брифингом в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Мы разрабатывали и расставляли схемы: где можно, как можно, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это объект А постоянно записывал на аппаратуру при нем — так называемый "глухой телефон", — рассказала Савченко.

По ее словам, это были далеко не единственные планы убийства верхушки украинской власти. "Я даже узнала другие идеи — в парламенте от коллег, когда я шутила на эту тему: "А не двинуть бы сюда гранатой?" Коллеги посоветовали лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать "газовую камеру". И такие моменты тоже разрабатывались", — заявила Савченко.

Все это, по ее словам, фиксировалось и передавалось "объектом А".

"Объект Б"

Депутат Верховной рады Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Между тем, в прошлом году на ряде военных складов на Украине произошли пожары, уничтожившие значительную часть арсенала. По мнению Савченко, это были диверсии с целью прикрыть недостачу.

"Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические, а заносилась туда взрывчатка и взрывались склады, потому что истекал срок отчета о недостачах на складах, на артскладах. Мне стала интересна следующая операция — сколько оружия на той территории, которая никогда не заканчивается, и откуда оно берется", — сказала Савченко.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко у входа в здание СБУ в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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И тут на сцену вышел "объект Б" – "один из волонтеров, который действительно помогал в освобождении пленных". Был ли этим "волонтером" Рубан, депутат не уточнила. По ее словам, она заинтересовалась операцией по сбору информации о количестве оружия на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Депутат также сообщила, что волонтеры часто помогали украинским силовикам вывозить это оружие.

"Каждая вывезенная единица оружия, каждый вывезенный миномет, мина, патрон, — все, что вывезено, не прилетит и не разорвется по нашим солдатам", — сказала Савченко.

Депутат уточнила, что не вникала в подробности операции, а только "давала доступ одних людей к другим". При этом, по ее словам, она принимала участие в тестировании этого оружия под легендой о якобы его использовании. Именно съемки этих испытаний, сделанные на подконтрольной Киеву территории Донбасса, Луценко и покажет парламенту, утверждает депутат.

Военный переворот

В перерывах между "созданием сюрреализма" Савченко, по ее словам, общалась с простыми солдатами.

"Я пообщалась с очень многими военнослужащими рядового, сержантского, офицерского составов, я слышала их настроения. Мне не нужно было рассказывать или поощрять их разворачивать танки и идти на Киев, нет. Они мне рассказывали то, о чем их семьи, в принципе, разговаривают каждый вечер на кухне: что эта власть достала, что Майдан недоработал и что, когда закончится война, надо идти и заканчивать работу", — сказала Савченко.

Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Большинство ее собеседников якобы "дали молчаливое согласие с провокацией", но некоторые из них ее же и "сдали". "Где-то 6% из тех, с кем я общалась, пошли на сотрудничество с СБ Украины и подтвердили этот сюрреализм", — сообщила Савченко.

Депутат между тем лавировала между "объектами". "Я знала о каждом шаге тех, кто следит за мной. Так же я знала, что объект А "писал" меня и объект Б, а объект Б "писал" меня и объект "А", — подчеркнула Савченко.

"Да, я действительно рисовала карты (по уничтожению правительственного квартала в Киеве – ред.)", — отметила депутат, добавив, что любая экспертиза разобьет ее "теоретические военные фантазии в пух и прах".

При этом Герой Украины подчеркнула, что на самом деле не пошла бы на то, что ей инкриминируют.

"Никогда бы в жизни в Верховной раде не взорвалась бы ни одна граната, если бы там была бы хотя бы одна невинная душа", — отметила она.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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A0358
Мы вод все обвиняем украинцев что у них крыша свистит, а их жалеть надо,после Чернобыля.
21:09
20.03.2018
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