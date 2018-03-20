Савченко заявила, что знает причины взрывов на военных складах на Украине

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко во вторник заявила, что ей известны причины взрывов на складах с боеприпасами на Украине.

"Я знаю, что не летали там летающие аппараты космические (беспилотники — ред.), как заносилась туда взрывчатка и как взрывались склады, потому что истекал срок отчета о недостачах на складах, на артскладах", — заявила Савченко на брифинге.

Она утверждает, что ей известно об отстранении прокуроров, "которые докапывались до правды", расследуя взрывы на складах боеприпасов.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта прошлого года в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали. По версии следствия, зажигательную смесь на территорию артскладов сбросили беспилотные летальные аппараты.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

На складах в Калиновке 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". На следующий день пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".