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Посол России в Лондоне спокоен за будущее высланных из Британии дипломатов

Сюжет:
Высылка российских дипломатов из Британии (133)
20:1120.03.2018
(обновлено: 20:29 20.03.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Архивное фотоЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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АЭРОПОРТ СТЭНСТЕД (Великобритания), 20 мар — РИА Новости, Мария Табак. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко спокоен за будущее высланных из Великобритании российских дипломатов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед еженедельной сессией Совета министров в парламенте в Лондоне. 14 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
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"Все продолжат свою карьеру… Это два направления — министерство обороны, потому что это касается военного атташата, и министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах. Так что это дело совершенно нормальное, житейское", — сказал посол российским журналистам.

"Я должен сказать, что настроение у всех очень хорошее. Единственное, конечно, по поводу чего люди беспокоились, — это как детишки закончат школу. Но мы в данном случае постарались сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя в Москве комфортно, приехали с соответствующими аттестатами, и я должен сказать, что по этой части все в порядке. Ну и конечно, многие из них уезжали с животными, и это, конечно, самое большое счастье для детишек. Все они уедут в Москву, и я за их дальнейшею карьеру абсолютно спокоен", — отметил Яковенко.

Страшная месть Великобритании. Испуганный фельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Страшная месть Великобритании. Испуганный фельетон

"Лондон всегда был непростым местом для работы, а с другой стороны, это место, где можно многому научиться, потому что само посольство само по себе небольшое, но работает достаточно эффективно. Их опыт, их знания и их навыки будут, несомненно, востребованы и в других точках мира и, естественно, в первую очередь в Москве", — отметил посол.

Также Яковенко отметил тот факт, что жены многих дипломатов смогут вернуться на работу.

"Кто-то из жен вернется на работу, может быть, в те же организации, где они работали, это тоже большой плюс для семьи, потому что, естественно, мы не могли предоставить им те рабочие места, которыми они пожертвовали, чтобы приехать со своими мужьями сюда. Так что для кого-то это, может быть, будет даже более интересный этап в Москве", — сказал глава дипмиссии.

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© РИА Новости . Мария Табак
Взлет спецборта с высланными из Лондона российскими дипломатами
Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AFP 2018 / Geoff Caddick
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"Да, конечно, это очень неприятно для многих, у них были, может, какие-то свои собственные планы на жизнь, но ведь когда ты едешь в Лондон, ты понимаешь, что страна непростая, так что от британцев можно ожидать любых неожиданностей, особенно в рамках той политики, которую проводит нынешнее правительство Великобритании", — указал посол.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

 

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского уч

 

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© Ruptly
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еного Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

 

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

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