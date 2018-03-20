Савченко рассказала, как СБУ наживается на войне в Донбассе

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савчекно во время брифинга для журналистов в парламенте обвинила власти в том, что они наживаются на конфликте в Донбассе. Слова политика приводит УНИАН.

"Через объект А я узнавала обо всех козьих тропах, о всех коррупционных схемах, которые крышуются СБУ, в том числе о том, сколько что стоит, о том, сколько стоит перевезти какой-то товар, начиная от сигарет, с запада на восток, о том, во сколько обходятся элементарные перевозки помощи, гуманитарного груза нашим пленным", — сказала Савченко.

Под "объектом А" она подразумевала несколько источников. "Мне стала очень понятной четкая картина войны и кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны нашей власти", — подытожила политик.

Савченко ранее осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась на родину. По возвращении она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.