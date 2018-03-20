В посольстве Британии ещё не решили с участием во встрече в МИД РФ 21 марта

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В британской дипмиссии в Москве пока не приняли решения относительно участия во встрече послов 21 марта по инциденту в Солсбери в МИД РФ, сообщили РИА Новости в посольстве.

"В посольстве Великобритании пока не приняли решение относительно участия во встрече послов по инциденту в Солсбери 21 марта в МИД РФ", — сказал собеседник агентства.

В МИД России 21 марта приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.