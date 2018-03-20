В Литве предложили внести Киркорова в "черный список"

ВИЛЬНЮС, 20 мар — РИА Новости. Депутат от консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас призвал МИД Литвы внести российского певца Филиппа Киркорова в "черный список", сообщает Sputnik Литва.

По его словам, он предложил сделать это еще в конце января "не столько за песни, сколько за публичные заявления", в которых певец положительно высказывался о воссоединении Крыма с Россией.

"После этого я получил ответ, что это не будет сделано. Сегодня мы можем видеть последствия — легким движением руки Киркоров был использован в пропагандистских целях Кремля", — заявил Касчюнас.

В воскресенье певец проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в российском посольстве в Вильнюсе.

"У меня сегодня настроение очень праздничное. Я нахожусь за границей. В то же время я нахожусь на территории, которая когда-то называлась Советский Союз… Сейчас мы разделены… Но находясь сейчас здесь (в Вильнюсе. — Sputnik) на гастролях, я понимаю, что для музыки нет границ", — сказал Киркоров после голосования.

Как отметил певец, для него выборы 18 марта 2018 года останутся в памяти, поскольку он впервые голосовал за границей и для него очень важно иметь "возможность отдать свой голос за свое будущее, не находясь в родных стенах".

Касчюнас известен своей русофобской позицией и радикальными предложениями. В частности, он предлагал разрешить снос памятников советским солдатам, признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией" и рассказывать литовским студентам о "российской агрессии".

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