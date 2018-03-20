Профессор Ринк: программы "Новичок" в СССР и России не было

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. "В Советском Союзе и России не существовало программы создания химического оружия "Новичок". Разработки химических боеприпасов были, но не с таким названием," — рассказал РИА Новости профессор, доктор химических наук Леонид Ринк. До начала девяностых профессор Ринк работал старшим научным сотрудником и начальником лаборатории в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) и принимал непосредственное участие в этих разработках.
На Западе название "Новичок" получило широкие распространение с подачи химика Вила Мирзаянова, который эмигрировал в США, его часто представляли как участника этих разработок.
"Никакого отношения к системам применения Мирзаянов не имел. С ним даже не были связаны аналитические задачи в этой области. Он возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам, защищал наши разработки, поэтому у него были все допуски. В обсуждении систем, которые создавались, он не принимал участия, к производству химоружия отношения не имел", — заключает Ринк.