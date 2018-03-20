Европарламент пригласил Цукерберга на слушания по личным данным

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни сообщил, что на слушания по вопросу безопасности личных данных граждан ЕС приглашен основатель компании Facebook Марк Цукерберг.

"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен разъяснить представителям 500 миллионов европейцев, что личные данные не используются для манипулирования демократией", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте спикера.

О том, принял ли это приглашение сам Цукерберг, в сообщении не говорится.

Ранее издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Компания получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife. На основании собранных данных, исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Компания также пригласила к сотрудничеству Александра Когана, который дал устное согласие, и бывшего сотрудника Cambridge Analytica Стивена Уайли, который, напротив, ответил отказом.