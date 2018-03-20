Европарламент пригласил Цукерберга на слушания по личным данным

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни сообщил, что на слушания по вопросу безопасности личных данных граждан ЕС приглашен основатель компании Facebook Марк Цукерберг.
"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен разъяснить представителям 500 миллионов европейцев, что личные данные не используются для манипулирования демократией", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте спикера.
О том, принял ли это приглашение сам Цукерберг, в сообщении не говорится.
Компания также пригласила к сотрудничеству Александра Когана, который дал устное согласие, и бывшего сотрудника Cambridge Analytica Стивена Уайли, который, напротив, ответил отказом.