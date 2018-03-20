Комитет сената США распространил рекомендации по безопасности выборов

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Комитет по разведке сената США распространил предварительные рекомендации властям по проведению выборов на фоне продолжающегося расследования "российского вмешательства" в выборы 2016 года.

"Правительство США должно ясно сообщать противникам, что нападение на инфраструктуру выборов является враждебным действием и что мы ответим соответствующим образом", — говорится в рекомендациях.

Кроме того, учреждения федерального правительства должны лучше обмениваться информацией о киберугрозах, усовершенствовать механизмы предоставления чиновникам секретного допуска, сосредоточиться на кибербезопасности как основном приоритете, говорится в двухстраничном документе.

Штатам, которые несут основную ответственность за проведение выборов, рекомендовано как можно скорее заменить устаревшую и уязвимую инфраструктуру выборов. Конгрессу рекомендовано провести законодательство о предоставлении штатам грантов на усиление кибербезопасности на выборах.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".