Комитет сената США распространил рекомендации по безопасности выборов

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Комитет по разведке сената США распространил предварительные рекомендации властям по проведению выборов на фоне продолжающегося расследования "российского вмешательства" в выборы 2016 года.
"Правительство США должно ясно сообщать противникам, что нападение на инфраструктуру выборов является враждебным действием и что мы ответим соответствующим образом", — говорится в рекомендациях.
Кроме того, учреждения федерального правительства должны лучше обмениваться информацией о киберугрозах, усовершенствовать механизмы предоставления чиновникам секретного допуска, сосредоточиться на кибербезопасности как основном приоритете, говорится в двухстраничном документе.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".