Польша передала ЕК ответ на рекомендации по вопросу судебной реформы

ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Польша передала Еврокомиссии ответ на рекомендации по вопросу реформы судебной системы, говорится в сообщении МИД республики.
"Сегодня Польша передала Европейской комиссии ответ на рекомендации от 20 декабря 2017 года в отношении верховенства права в Польше", — говорится в сообщении.
В ответе польская сторона представила "основные разъяснения, касающиеся опасений Европейской комиссии, подчеркнув, что решимость правительства Польши в деле проведения реформы правосудия является ответом на социальные ожидания в этой сфере, а принятые решения не отличаются от тех, функционирующих в других государствах-членах ЕС".
Польский МИД настаивает на том, что реформа правосудия в Польше "направлена на повышение его производительности и эффективности, а также восстановление необходимого баланса между исполнительной, законодательной и судебной властями при сохранении всех гарантий независимости судебной власти и независимости судей".
Депутаты Европарламента ранее в марте большинством голосов поддержали решение Еврокомиссии о запуске санкционной процедуры в отношении Польши за допущенное властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы. Депутаты призвали Совет ЕС потребовать от Польши выполнения ранее выдвинутых ЕК требований и в случае отказа "быстро предпринять действия в соответствиями с положениями, прописанными в статье 7 (1)".