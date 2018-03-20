В Германии может появиться новый командный центр НАТО

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Германия выбрала местоположение нового командного центра НАТО по логистике в Европе, им станет город Ульм в земле Баден-Вюртемберг, сообщается на сайте министерства обороны ФРГ.

"Германия уведомила Организацию Североатлантического договора, что при поддержке союзных партнеров возьмет на себя обязанности координирующей страны по созданию одного из двух новых командных центров НАТО", — сообщается на сайте.

Отмечается, что новый командный центр должен быть создан на базе многонационального оперативного командования бундесвера в городе Ульм.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО в июне примет решение о сроках создания, местоположении и штате новых командований по Атлантике и по логистике в Европе. Предполагается, что командование по Атлантике может быть размещено в США, по Европе — в Германии.