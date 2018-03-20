МИД России пригласил иностранных послов обсудить "дело Скрипаля"

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В российский МИД России 21 марта приглашены все аккредитованные в стране послы зарубежных государств, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", — сказала она.

Во время беседы, которую проведут руководители и эксперты департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Захарова отметила, что "в прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему". Она подчеркнула, что официальная российская позиция была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и других организациях.

Представитель МИД напомнила, что до сих пор никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери.

"Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы — непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", — добавила она.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.