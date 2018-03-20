Россияне пожаловались на негативное отношение к ним в Британии

АЭРОПОРТ СТЭНСТЕД (Великобритания), 20 мар – РИА Новости, Мария Табак. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко сообщил, что ему поступает большое количество жалоб от россиян на негативное отношение к ним в Великобритании "на бытовом уровне".

"Мы не видим никакого сотрудничества. Британцы занимаются в основном жесткими обвинениями в наш адрес. Сегодня была удивляющая статья со стороны министра иностранных дел, где он жестко прошелся по выборам. Честно говоря, для министра писать такие статьи по меньшей мере удивительно", — отметил посол в беседе с российскими журналистами.

"Это новый стиль в британской дипломатии, который необходимо учитывать, новые реалии. Мы какого-либо сотрудничества с британской стороной не видим. Я считаю, что отношения здесь враждебные, и что нас больше всего беспокоит – то, что британцы нагнетают настолько сильно истерику в прессе, что создается нездоровая ситуация вокруг российских граждан, которые сюда приезжают, здесь живут, которые здесь работают. Мне поступает большое количество жалоб, все волнуются за своих детей, не знают, как вообще будет дальше складываться ситуация в этой стране, потому что негативное отношение на бытовом уровне начинает многих тревожить", — отметил Яковенко.

"Мы будем ставить вопросы перед британской стороной, будем указывать им на то, что такой тон в британской прессе и такая истерика абсолютно недопустимы. Для нас важно создать максимально безопасные условия, чтобы нашим людям никто не угрожал, чтобы они находились в безопасности. А угрозы звучат, причём не только в отношении корреспондентов, но и дипломатов, но и также по отношению к простым российским гражданам", — отметил он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.