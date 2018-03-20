В ОАЭ отметили День счастья

Международный день счастья 20 марта в ОАЭ

Международный день счастья 20 марта в ОАЭ

ДУБАЙ, 20 мар — РИА Новости. ОАЭ отметили Международный день счастья 20 марта, заменив обычные штампы о получении визы в аэропорту печатями в виде "смайликов", сообщает издание Gulf News.

Весь день сотрудники погранслужб ставят такие штампы с надписью "Welcome to the Happy UAE" ("Добро пожаловать в счастливые ОАЭ") в аэропорту Дубая.

Кроме того, в аэропорту 100 пассажиров получат бесплатные поездки на такси в течение дня.

На некоторых станциях дубайского метро раздают подарки в честь этого праздника, а также предоставляют бесплатный проезд на автобусе от метро.