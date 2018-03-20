Трамп поговорил с Путиным по телефону

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости представитель Белого дома.

О чем говорили президенты, собеседник агентства не уточнил.

Ранее в администрации американского лидера заявляли, что Трамп пока не планирует связываться с Путиным по поводу его победы на президентских выборах.

Выборы главы государства прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,98% протоколов участковых избиркомов, действующий президент одерживает победу с результатом 76,69%. Явка составила 67,98%.