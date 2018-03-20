Савченко заявила, что в администрации Порошенко планировали ее убить

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Внефракционный депутат украинского парламента Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в Верховной раде, заявила во вторник, что администрация президента Украины Петра Порошенко отдала приказ о физической ликвидации.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

"Первый раз я получила предупреждение о том, что есть приказ Банковой (администрации президента Украины – ред.) о моей физической ликвидации от администрации президента, от (замглавы администрации Андрея) Таранова, вскоре после чего он погиб", — сообщила Савченко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По ее словам, после этого ее якобы предупреждала о наличии такого указания внешняя разведка. "Третий раз меня предупредили, что я также стою под ликвидацией с Банковой и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу. Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить",- сказала Савченко. Она уточнила, что пыталась "как можно ближе приблизить тех, кому была поставлено задание о ее ликвидации".

Таранов погиб в Киеве в сентябре 2016 года. Он не справился с управлением водного мотоцикла и врезался в баржу.

Савченко ранее была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.