АЭРОПОРТ СТЭНСТЕД (Великобритания), 20 мар — РИА Новости, Мария Табак. Сроки выдачи виз британцам в связи с высылкой 23 российских дипломатов могут увеличиться в два раза, заявил во вторник российским журналистам посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Посол прибыл в аэропорт Стэнстед проводить высылаемых дипломатов.

"Естественно, что это скажется на выдаче виз британцам. Я думаю, что задержки будут практически в два раза по срокам, то есть обычные визы могут доходить до 20 дней, такое тоже возможно, срочные — до семи дней. Мы соответствующую дадим информацию", — сказал посол.

"Конечно, будут и трудности в плане сертификации различных нотариальных актов. Для нас это, конечно, будет приоритет, потому что мы будем, в первую очередь, заниматься обслуживанием российских граждан, потому что естественно, что в Москву ехать далеко, и это наша главная обязанность. А что же касается работы, то мы за это время перераспределили функции в посольстве, физически людей очень трудно восполнить", — сказал Яковенко.

"Как я уже сказал, в консульском департаменте у нас практически две трети людей уезжает. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и мы будем работать в сокращенном составе, тем более что работы сейчас прибавилось, поскольку британцы занимают достаточно неконструктивную позицию по всем вопросам, которые связаны с отравлением семьи Скрипалей, с насильственной смертью Глушкова. Мы находимся в постоянном контакте и с Москвой, и, естественно, с британцами, но у меня сложилось впечатление, что Форин-офис по многим вопросам просто уходит от общения с нами. Даже на рабочем уровне", — отметил посол.